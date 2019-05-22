В Орловской области вредителей завлекут запахами любви

В Орловской области приступили к феромонному мониторингу вредителей, имеющих карантинное значение. Проникновение, распространение и акклиматизация карантинных насекомых приводит к значительным потерям урожая сельскохозяйственных культур и большим затратам на борьбу с ними. Стоит учитывать и косвенные потери — снижение качества урожая, сокращение возможностей экспорта и т.д

Применение феромонных ловушек — это надёжный и эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей, даже при низкой численности популяции. Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до 5 км, -рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Феромоны — это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида. Феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды. При этом картонные домики, подвешенные на ветках, позволяют быстро и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение, а также успешно бороться с ними.

Феромонный мониторинг позволяет оперативно получать достоверную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии обследуемых объектов, своевременно применять меры по локализации и ликвидации очага выявленного карантинного вредителя и контролировать качество проводимых ликвидационных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне.

В текущем году на территории Орловской и Курской областей феромонный мониторинг не ограничится только сельскохозяйственными угодьями, он коснётся всех объектов высокого фитосанитарного риска и продлится до конца лета. Будет установлено более 3 тысяч феромонных ловушек на: восточную и персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, картофельную моль, томатную моль, капрового жука, коричнево-мраморного клопа, трипсов, минеров. Кроме того, впервые будут размещены феромонные ловушки на червеца Комстока, сибирского непарного шелкопряда, дынную муху, азиатскую и египетскую хлопковых совок, яблонную муху, тутовую щитовку, средиземноморскую плодовую муху, четырехпятнистую зерновку, азиатского усача, американского коконопряда, хлопковую моль, лесного кольчатого шелкопряда. Особое внимание будет уделено приграничной зоне, территории пунктов пропуска через государственную границу и местам полного таможенного оформления в Суджанском, Рыльском и Глушковском районах Курской области, СВХ в Орле, а также участкам, засеянным импортным семенным и посадочным материалом.

Сведения о том, появились ли в регионах «незваные» гости, начнут поступать уже через 3 — 4 недели, когда первые развешанные ловушки снимут и отправят на исследование в специализированную лабораторию для проведения идентификации собранных насекомых.