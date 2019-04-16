16 апреля 2019



В Орловской области все больше больничных выдают в электронной форме

Согласно статистике, в регионе каждый пятый листок временной нетрудоспособности выдается в электронной форме. Подобных больничных еженедельно насчитывается свыше 1,5 тысяч, — сообщили в пресс-службе ФСС. И это неслучайно: удобство использования электронного больничного отмечают как страхователи, так и застрахованные граждане. Во-первых, его невозможно испортить или потерять, во-вторых, исключаются случаи мошенничества, в-третьих, имеется свободный доступ к оперативной информации о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по ним в «Электронном кабинете страхователя» или «Электронном кабинете застрахованного», которые расположены на официальном сайте r57.fss.ru.

Честь выдать пациенту юбилейный, уже 50-тысячный, больничный в этот раз выпала БУЗ Орловской области «Нарышкинская центральная районная больница», которая является одним из активных участников масштабного всероссийского проекта.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности начал действовать в Орловской области с 1 июля 2017 года. Выдачей ЭЛН занимаются все медицинские организации, в числе которых как муниципальные, так и частные, а 77% врачей обеспечены электронно-цифровой подписью. Лидерами прироста по количеству электронных больничных среди медорганизаций Орловской области стали Орловская областная клиническая больница, Поликлиника №1 и Нарышкинская ЦРБ – в них каждый третий листок временной нетрудоспособности выдается в электронной форме.

 

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Опубликовано 16 Апр 2019 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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