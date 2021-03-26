В Орловской области все низководные мосты освободились от воды

В Орловской области все низководные мосты полностью освобождены от воды, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

В период весеннего половодья 2021 года при условии интенсивных осадков и высоких температур воздуха в зону затопления могут попасть низководные мосты, расположенные в Орловском, Ливенском, Мценском, Новосильском районах и приусадебные участки в Орловском районе.

На сегодняшний день погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории нашего региона. Высота снежного покрова в южных районах области не более 5 см, северных – не более 20 см. В соседних регионах уже началось вскрытие рек и освобождение их ото льда, что также благоприятно влияет на развитие половодья.

По прогнозу орловского гидрометцентра, на территории Орловской области устанавливаются стабильно плюсовые значения среднесуточной температуры воздуха, что спровоцирует активное снеготаянье, разрушение ледового покрова не только на проточных водоёмах, но и на прудах и озёрах.

Сотрудники Главного управления МЧС России продолжают мониторинг паводковой ситуации.