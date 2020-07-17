В Орловской области вскрыли очередную «мутную» схему производства фальсификата

Благодаря ФГИС «Меркурий» удалось выявить схемы ввода в оборот продукции неизвестного происхождения с помощью ряда фантомных площадок. Детали необычного расследования, которое затронуло сразу несколько областей, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Вначале было установлено, что уполномоченным лицом ООО «Верховскагро» (Орловская область, пгт. Верховье, СХТ переулок, д. 2) в июле 2020 года были оформлены производственные транзакции на 14,4 т молочной продукции (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 72,5%). Однако, согласно данным ИС «Цербер», предприятие не является молокоперерабатывающим, оно занимается производством кормов, и по указанному адресу расположен зерносклад.

Мониторинговой группе удалось выяснить, из какого сырья была «выработана» продукция.

Оказалось, что в июне должностным лицом ООО «СП «Яконово» Тверской области были внесены в систему «Меркурий» данные о 14,4 т масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, которое поступило в ООО «СП «Яконово» по ветеринарному сопроводительному документу на бумажном носителе. В качестве производителя продукции в документе был указан молочный завод ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (Вологодская область). Однако установить хозяйственные связи между предприятиями не удалось. На основании изложенного можно предположить, что схема с использованием ВСД на бумажном носителе была применена для легализации продукции неизвестного происхождения.

Далее 14,4 тонны всё того же сливочного масла, но под маркой ООО «СП «Яконово» было отправлено в Московскую область на предприятие ООО «Дружба», где использовалось в качестве сырья для производства 14,4 т продукции с немного изменённым названием — «масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 72,5%».

Необходимо отметить, что в ответ на запрос Управления Россельхознадзора Территориальное ветеринарное управление №2 Московской области сообщило, что площадка ООО «Дружба» является фантомной, т.е. отсутствует по заявленному адресу.

Между тем, из масла именного этого производителя орловским предприятием ООО «Верховскагро» была выработана собственная продукция с одноименным названием и в том же объёме.

Затем партия масла в полном объёме была перемещена на площадку ООО «Верховскагро», расположенную по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Слободская, д. 35/2, которая также является фантомной, то есть отсутствует по указанному адресу.

Следующим пунктом назначения для продукции стало предприятие ООО «Маслоторг» (г. Курск, 2-ой Моковский проезд, д. 9, стр. В).

При выезде на место сотрудники Россельхознадзора констатировали отсутствие предприятия по указанному адресу, в связи с чем площадка была переведена в статус фантомной. На сегодняшний день из всего объёма сливочного масла, имеющегося в ООО «Масмлоторг», реализовано 1500 кг. Продукция была отправлена ИП Флигинских А. В. (г. Белгород).

В целях пресечения незаконного ввода и оборота потенциально небезопасной продукции Управление Россельхознадзора направило собранную информацию в отношении ООО «Маслоторг» в УЭБиПК УМВпо Курской области для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, информационные письма о выявленных схемах были направлены в УМВД по Тверской области, УМВД по Вологодской области, Управление Россельхознадзора по Тверской области, а также ООО «Верховскагро», ЗАО «Агрофирма имени Павлова», ИП Флигинских А.В. Учетные записи уполномоченных лиц ООО «Верховскагро» и ООО «СП «Яконово» аннулированы.