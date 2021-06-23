В Орловской области введен особый противопожарный режим

В Орловской области с 23 июня введен особый противопожарный режим.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение работ, связанных с применением машин и открытого огня на территории всех лесничеств области.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима статьей 8.32 КоАП предусмотрен административный штраф на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Гражданам необходимо воздержаться от посещения леса, разведения костров, сжигания мусора, содержать прилегающие к лесу придомовые территории в санитарном порядке, проводить разъяснительную работу с детьми.

При возникновении лесного пожара или угрозе его возникновения необходимо незамедлительно позвонить по номеру Региональной диспетчерской службы Управления лесами, круглосуточно принимающей сообщения о лесонарушениях и лесных пожарах, (4862) 59-10-10. Сообщения также принимают по номеру 8-800-100-94-00 (горячая линия Рослесхоза).