В Орловской области введут временные ограничения движения грузового транспорта

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал распоряжения о ведении весной и летом 2017 года временных ограничений движения грузовых транспортных средств в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

С 3 апреля по 2 мая будет введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских автобусов, транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации.

С 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия (по данным Гидрометцентра России) будет вводиться временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием в соответствии с Перечнем автодорог, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501, информирует пресс-служба губернатора.