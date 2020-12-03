В Орловской области ввели единый телефонный номер 122 по COVID-19

Региональный колл-центр поможет орловцам вызвать на дом врача или скорую помощь, сообщает официальный Портал Орловской области.

Единый номер позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Также, позвонив на горячую линию, можно записаться на проведение исследования на наличие коронавируса, получить помощь волонтеров по доставке необходимых медикаментов, получить консультацию Государственной инспекции труда в Орловской области и Роспотребнадзора Орловской области.