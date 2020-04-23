В Орловской области ввели новые требования в отношении прибывающих из других регионов

Орловской области вводятся новые требования в отношении приезжающих из других регионов в связи с распространением коронавируса.

22 апреля глава региона Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба сообщил о решении внести дополнения в пункт 3 Приложения № 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В новой редакции Указа работодателям рекомендуется не допускать к работе в период установленного срока самоизоляции (14 календарных дней) лиц, прибывших на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации.

Кроме того, лицам, совместно проживающим в период изоляции с гражданами прибывшими (вернувшимися) из городов Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, рекомендуется обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней.

При появлении первых респираторных симптомов им необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Напомним, в соответствии с пунктом 3 Приложения № 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установлены следующие требования:

граждане, прибывшие на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Орловской области, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

указанные граждане обязаны не позднее дня прибытия на территорию Орловской области проинформировать об этом медицинскую организацию Орловской области, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, в зоне территориального обслуживания которой находится адрес фактического места жительства (пребывания) гражданина;

срок самоизоляции для указанных граждан в случае необходимости выезда за пределы Орловской области сокращается до дня такого выезда;

не допускается выход на работу граждан с повышенной температурой и (или) с признаками инфекционного заболевания. В данном случае граждане обязаны вызвать врача на дом.

По информации администрации Орловской области.