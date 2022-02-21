21 февраля 2022



В Орловской области вводится режим ЧС регионального характера

В Орловской области вводится режим ЧС регионального характера с целью обеспечения пребывания беженцев из Донбасса. Соответствующее решение было принято сегодня на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области. Заседание комиссии провел губернатор области Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что принятое решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе, организации питания для беженцев в ПВР.

Принятое решение о вводе режима ЧС регионального характера направлено также на повышение ответственности должностных лиц и организаций. Введение режима ЧС регионального характера не предусматривает меры по остановке функционирования каких-либо объектов жизнеобеспечения, социального назначения.

Напомним, в прошедшую пятницу в связи  со сложившейся ситуацией на территории Украины, принято решение о временной эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской областей на территорию ряда субъектов Российской Федерации, в том числе на территорию Орловской области.

В течение выходных созданы и приступили к работе региональный оперативный штаб по организации приема лиц, пребывающих на территорию области, комиссия по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию соседнего государства.

 

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Опубликовано 21 Фев 2022 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 144

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