9 декабря 2021



В Орловской области выберут самого внимательного читателя (12+)

На Орловщине стартует VIII открытый областной литературный конкурс «Самый внимательный читатель».

Как сообщает официальный Портал Орловской области, мероприятие проводится Орловской областной библиотекой им. И. А. Бунина с 13 декабря 2021 года по 3 марта 2022 года. В этом году конкурс посвящен роману А. Н. Толстого «Петр Первый».

К участию в литературном состязании приглашаются школьники и студенты.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – муниципальный, проводится в районах и городах Орловской области с 13 декабря 2021 года по 7 февраля 2022 года. Организация, проведение и подведение итогов первого этапа пройдет на местах.

Второй этап – областной, с 1 февраля по 3 марта 2022 года.

17 февраля в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится финал конкурса. При неблагоприятной социально-эпидемиологической обстановке проведение финала состоится в онлайн-формате на сайте библиотеки.

Мероприятие проводится совместно с Институтом развития образования и посвящено 350-летию со дня рождения Петра I.

 

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Опубликовано 09 Дек 2021 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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