23 октября 2019



В Орловской области выдан 100-тысячный электронный больничный

В Орловской области выдан 100-тысячный электронный листок нетрудоспособности.

Юбилейный стотысячный «больничный» получил пациент БУЗ Орловской области «Поликлиника №2».

Как сообщает Орловское региональное отделение Фонда соцстрахования, среди медицинских учреждений области по количеству выданных листков в электронном виде лидируют: БУЗ ОО «ООКБ», БУЗ ОО «Поликлиника №1», БУЗ ОО «Городская больница им. С.П.Боткина» и БУЗ ООО «Поликлиника №5».

Внедрение электронных листков нетрудоспособности в Орловской области началось с 1 июля 2017 года. За это время с листками нетрудоспособности нового формата стали работать все 55 медицинских организаций – как в городах, так и во всех районных центрах. Порядка 85% врачей области обеспечены усиленными квалифицированными электронными подписями для оформления электронных больничных.

Удобство электронных листков нетрудоспособности отмечают не только медицинские организации, но и работающие граждане и работодатели. К работе с ЭЛН подключились более 80% страхователей региона, информирует реготделение Фонда соцстрахования.

 

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Опубликовано 23 Окт 2019 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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