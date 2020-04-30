В Орловской области выплату 5000 рублей получили более 7000 семей

В соответствии с указом Президента РФ российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь установлена ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей. Эта сумма будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Напомним, выплата положена всем семьям, у которых есть право на материнский капитал или такое право возникнет до 1 июля текущего года. Выплата будет в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

По состоянию на 29 апреля 2020 года 7 231 семье Орловской области средства уже перечислены.

Основными причинами отказов по заявлениям являются:

— отсутствие права у семьи на данную меру государственной поддержки: например, ребенку уже исполнилось три года;

— подача заявления лицом, не являющимся владельцем сертификата на материнский капитал: например, владелицей сертификата является мама, а заявление подает папа;

— подача одним и тем же лицом нескольких заявлений: работа проводится с заявлением, которое поступило на рассмотрение первым, по остальным выносятся решения об отказе, напоминает Отделение ПФР по Орловской области.