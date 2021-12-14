14 декабря 2021



В Орловской области вышло второе издание региональной Красной книги

Тираж второго издания Красной книги Орловской области составляет 1 000 экземпляров. На этой неделе в регион поступил сигнальный экземпляр книги. Как рассказали в пресс-службе облправительства, в ближайшее время ожидается поставка в область всего тиража. Новое издание содержит очерки по 351 виду редких и исчезающих растений, животных и грибов. При этом каждый из разделов дополнен источниками информации, списком авторов текстов, а также фотографий и рисунков, алфавитными указателями русских и латинских названий. Здесь же представлен образец анкеты «О новом местонахождении вида, включенного в Красную книгу Орловской области» с картой для нанесения точки местонахождения вида.

Также в книге опубликован список особо охраняемых природных территорий Орловщины. Она будет направлена во все образовательные учреждения и библиотеки региона. Ознакомиться с электронной версией книги сможет любой желающий на портале Орловской области.  Напомним, что объем финансирования, выделенного на издание Красной книги региона, составил 2 млн 67 тыс. рублей. В авторский состав вошли специалисты, проводившие, либо ведущие свои научные исследования на территории Орловской области. Это уже второе издание Красной книги Орловской области, в котором актуализирована информация, касающаяся числа занесенных в книгу видов животных и растений. Издание обновляется не реже одного раза в 10 лет.

 

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Опубликовано 14 Дек 2021 в 15:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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