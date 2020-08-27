В Орловской области выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 27 августа в регионе зарегистрированы 6849 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1326 человек, выздоровели 5419 человек. 104 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3335 жителей Орла, 792 – в Орловском районе, 606 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 259 – в Урицком районе, 248 – в Ливнах, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 103 – в Хотынецком районе, 113 − в Ливенском районе, 84 — в Свердловском районе, по 81 – в Новосильском и Кромском районах, 78 — в Верховском районе, 73 − в Покровском районе, 68 – в Малоархангельском районе, 66 — в Глазуновском районе, 65 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 58 − в Должанском районе, 56 — в Залегощенском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 31 – в Сосковском районе, 22 — в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.