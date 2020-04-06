В Орловской области выявлен еще один случай новой коронавирусной инфекции

В Орловской области зарегистрирован еще один случай новой коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом информация на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области не обновлялась с 1 апреля.

Всего в регионе новым коронавирусом заразились семь человек.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах РФ.