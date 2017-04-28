В Орловской области выявлен уже седьмой случай бешенства за год

Труп дикой лисы поступил в лабораторию из Болховского района. Диагноз был поставлен методом флуоресцирующих антител (выявление наличия антигена вируса бешенства в тканях головного мозга, занимает до трех суток), — сообщили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

Напомним, это уже второй случай выявления бешенства в августе и седьмой – с начала 2017 года. Ранее заболевание диагностировалось у 4-х кошек, овцы и у лисы. Если сравнить с ситуацией в 2016 году — то тогда за 7,5 месяцев было выявлено 18 случаев бешенства.

Напомним, бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Передаётся со слюной при укусе (или контакте со слюной) больного животного. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения. При контакте с больным животным (укус, ослюнение и пр.) необходимо выдавить кровь из раны, промыть место контакта или укуса теплой водой с мылом и немедленно обратиться к врачу для введения антирабической сыворотки.

Инкубационный период заболевания составляет от 10 дней до 3—4 (но чаще 1—3) месяцев, в некоторых случаях — до одного года. У иммунизированных людей в среднем он длится 77 дней, у не иммунизированных — 54 дня. При появлении клинических признаков бешенства лечение уже бесполезно – наступает летальный исход.