В Орловской области выявлена токсико-инфекционная болезнь овец, приводящая к 100-процентной летальности

Остро протекающая болезнь овец, приводящая к 100% летальности поголовья, выявлена специалистами ветеринарной лаборатории Орловского референтного центра Россельхознадзора.

Специалистами отдела бактериологии и паразитологии выявлено заболевание овец, которое не диагностировалось в лаборатории ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» с 2000 года.

-Из Ливенского района Орловской области была доставлена проба от овцы, убитой с диагностической целью (при жизни поставить диагноз животному ввиду отсутствия характерных клинических признаков и быстрого течения болезни весьма затруднительно). В результате бактериологического исследования патологического материала был обнаружен возбудитель брадзота овец – Clostridium septicum, пояснила начальник отдела бактериологии и паразитологии Р. Цыбулько.

Для справки: брадзот (от норвежского – внезапная болезнь) – остро протекающая неконтагиозная токсико-инфекционная болезнь овец. К брадзоту восприимчивы овцы и козы всех пород. При этом чаще болеют более упитанные взрослые животные. Летальность при брадзоте достигает 100%.

Чтобы предотвратить брадзот, рекомендуется избегать пастьбы овец по росе, кормления мерзлыми кормами, поения холодной водой из загрязненных источников, переохлаждения и воздействия других факторов, снижающих резистентность организма.

Для профилактики заболевания следует своевременно проводить дегельминтизацию и профилактическую вакцинацию.

 

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Опубликовано 18 мая 2017 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 30

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