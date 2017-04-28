В Орловской области выявлена токсико-инфекционная болезнь овец, приводящая к 100-процентной летальности

Остро протекающая болезнь овец, приводящая к 100% летальности поголовья, выявлена специалистами ветеринарной лаборатории Орловского референтного центра Россельхознадзора.

Специалистами отдела бактериологии и паразитологии выявлено заболевание овец, которое не диагностировалось в лаборатории ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» с 2000 года.

-Из Ливенского района Орловской области была доставлена проба от овцы, убитой с диагностической целью (при жизни поставить диагноз животному ввиду отсутствия характерных клинических признаков и быстрого течения болезни весьма затруднительно). В результате бактериологического исследования патологического материала был обнаружен возбудитель брадзота овец – Clostridium septicum, пояснила начальник отдела бактериологии и паразитологии Р. Цыбулько.

Для справки: брадзот (от норвежского – внезапная болезнь) – остро протекающая неконтагиозная токсико-инфекционная болезнь овец. К брадзоту восприимчивы овцы и козы всех пород. При этом чаще болеют более упитанные взрослые животные. Летальность при брадзоте достигает 100%.

Чтобы предотвратить брадзот, рекомендуется избегать пастьбы овец по росе, кормления мерзлыми кормами, поения холодной водой из загрязненных источников, переохлаждения и воздействия других факторов, снижающих резистентность организма.

Для профилактики заболевания следует своевременно проводить дегельминтизацию и профилактическую вакцинацию.