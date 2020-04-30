В Орловской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом

На 30 апреля в Орловской области лабораторно подтверждено 525 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время общее число больных — 453 человек. 67 человек выздоровело. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались, двое из них — за последние сутки (мужчина 1953 года рождения и женщина 1936 года рождения), сообщает официальный Портал Орловской области.

Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 27 человек, из них 24 контактировали с заболевшим, 3 – прибыли из Москвы.

В городе Орле — 12 заболевших, 8 – в Мценске и Мценском районе, 3 – в Болхове, 2 – в Урицком районе, по одному – в Кромском и Новодеревеньковском районах.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Из 525 человек с диагнозом COVID — 19 в городе Орле — 164 человека, 104 — в городе Мценске и Мценском районе, 43 – в Болховском районе, 41 – в Орловском районе, 30 – в Урицком районе, 19 – в Свердловском, 18 – в Новосильском районе, 16 – в Залегощенском районе, 15 – в Покровском районе, 11 – в Новодеревеньковском районе, 10 — в Хотынецком районе, 8 – в Верховском и Знаменском районах, 6 – в Малоархангельском районе и городе Ливны, по 5 – в Троснянском и Глазуновском районах, по 4 заболевших – в Шаблыкинском и Ливенском районах, 3 – в Кромском районе, 2 — в Должанском районе, по одному заболевшему – в Корсаковском, Колпнянском районах и Сосковском районах.