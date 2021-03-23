В Орловской области выявлено 30 животных, больных лейкозом

В 2020 году в Орловской области было выявлено 30 голов крупного рогатого скота, больных лейкозом.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, всего в прошедшем году было отобрано 120 340 проб крови от КРС с целью выявления вирусоносителей лейкоза.

По результатам исследований специалистами было выявлено 248 животных-вирусоносителей (не являются больными животными). Было также исследовано по гематологии 1 862 пробы, выявлено 30 голов больных животных. Таким методом, как ПЦР-диагностика на лейкоз, было исследовано 153 головы КРС, больных не установлено.

В 2019 году было отобрано 109 335 проб с целью выявления вирусоносителей, из них выявлено 408 животных-вирусоносителей. Исследовано по гематологии — 1681 голова, выявлено больных — 25 голов. Исследований ПЦР — методом не проводилось.

Лейкоз причиняет хозяйствам большой экономический ущерб, связанный с затратами на проведение противолейкозных мероприятий, снижением качества и количества молочной и мясной продукции, с затратами на обеззараживание молока (пастеризация).

Молоко, полученное из неблагополучных по лейкозу хозяйств, не допускается в свободную реализацию. Такое молоко можно использовать только после пастеризации или оно сдается на молокозаводы и реализуется после промышленной переработки.