В Орловской области выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 6 августа в регионе зарегистрированы 5848 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1239 человек, выздоровели 4516 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2831 жителя Орла, 683 – в Орловском районе, 591 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе, 187 – в Ливнах, 152 – в Болховском районе, 127 – в Новодеревеньковском районе, 126 – в Дмитровском районе, 124 – в Урицком районе, 92 – в Хотынецком районе, 88 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 77 – в Свердловском районе, 76 – в Кромском районе, 72 – в Верховском районе, 65 − в Покровском районе, 62 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 49 − в Должанском районе, 46 – в Залегощенском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах, информирует официальный Портал Орловской области.