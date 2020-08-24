В Орловской области выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 24 августа в регионе зарегистрированы 6727 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1423 человек, выздоровели 5203 человека. 101 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3271 жителяОрла, 780 – в Орловском районе, 603 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 251 – в Урицком районе, 240 – в Ливнах, 202 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 101 – в Хотынецком районе, 104 − в Ливенском районе, 83 — в Свердловском районе, 81 – в Новосильском районе, 80 – в Кромском районе, 77 — в Верховском районе, 72 − в Покровском районе, 67 – в Малоархангельском районе, 64 – в Шаблыкинском районе и Глазуновском районах, 61 – в Знаменском районе, 57 − в Должанском районе, 56 — в Залегощенском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 27 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах, информирует администрация Орловской области.