В Орловской области выявлено 57 новых случаев заболевания COVID-19

Как сообщил федеральный оперативный штаб, по состоянию на 14 мая в Орловской области лабораторно подтверждено 1264 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных — 927 человек, 327 человек выздоровело. По предварительным данным, 14 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

За минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.

Из 1264 случаев заболевания коронавирусом 501 человек — жители города Орла, 187 заболевших – в городе Мценске и Мценском районе, 125 – в Орловском районе, 66 – в Болховском районе, 40 – в Урицком районе, по 39 – в Знаменском и Свердловском районах, 30 – в Новодеревеньковском районе, 29 – в Новосильском районе, 27 — в Покровском районе, 23 – в Хотынецком районе, 22 – в Верховском районе, 21 – в Залегощенском районе, 19 – в Глазуновском районе, 16 – в Шаблыкинском районе, 15 – в Ливнах, 9 – в Троснянском районе, по 8 — в Малоархангельском, Корсаковском, Краснозоренском и Кромском районах, 7 – в Краснозоренском районе, 6 – в Дмитровском районе, по 5 – в Ливенском и Колпнянском районах, по 4 – в Должанском и Сосковском районах, сообщает пресс-служба губернатора.