В Орловской области выявлено 68 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 18 мая в Орловской области лабораторно подтверждено 1517 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных — 1077 человек, 430 человек выздоровело. По предварительным данным, 16 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

За минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Как сообщает администрация Орловской области, из 1517 случаев заболевания коронавирусом 618 человек — жители города Орла, 221 – жители Мценска и Мценского района, 147 заболевших – в Орловском районе, 72 – в Болховском районе, 42 – в Свердловском районе, по 41 – в Урицком и Новосильском районах, 39 – в Знаменском районе, 36 – в Новодеревеньковском районе, 29 – в Покровском районе, 28 – в Хотынецком районе, по 25 – в Ливнах и Верховском районе, 24 – в Глазуновском районе, 22 – в Залегощенском районе, 17 – в Шаблыкинском районе, 13 – в Колпнянском районе, по 11 — в Краснозоренском и Малоархангельском районах, 10 – в Ливенском районе, по 9 – в Троснянском и Кромском районах, по 8 — в Корсаковском и Сосковском районах, 7 – в Дмитровском районе, 4 – в Должанском районе.