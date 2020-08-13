В Орловской области выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13 августа в регионе зарегистрированы 6250 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1355 человек, выздоровели 4799 человек. 96 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2995 жителей Орла, 730 – в Орловском районе, 599 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 228 – в Урицком районе, 207 – в Ливнах, 185 – в Болховском районе, 131 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 94 – в Хотынецком районе, 91 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 78 – в Свердловском районе, 77 – в Кромском районе, 74 – в Верховском районе, 68 − в Покровском районе, 63 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, по 55 – в Глазуновском и Залегощенском районах, 49 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 38 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах, информирует официальный Портал Орловской области.