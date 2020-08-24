24 августа 2020



В Орловской области выявлено более 600 семейных очагов заражения коронавирусом

В Орловской области будут приняты дополнительные меры по локализации семейных очагов с групповой заболеваемостью COVID-19, сообщает официальный Портал Орловской области.

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции департаменту здравоохранения Орловской области поручено организовать выполнение полного комплекса противоэпидемических мероприятий в семейных очагах COVID-19, обратив особое внимание на очаги с вовлечением детей.

«С марта по сегодняшний день в нашем регионе  выявлено более 600 семейных очагов заражения коронавирусом. Нам необходимо принять дополнительные меры для лечения в семейных очагах и для их локализации, чтобы не допустить распространения инфекции», — отметил губернатор области Андрей Клычков.

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 619 семейных очагов, число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в них – 2062 человека, в том числе за прошлую неделю – 46 семейных очагов с числом инфицированных 66 человек.

 

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Опубликовано 24 Авг 2020 в 13:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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