9 апреля 2020



В Орловской области выявлено еще 5 случаев заболевания коронавирусом

В Орловской области выявлено еще 5 случаев заболевания коронавирусом, сообщает официальный Портал Орловской области и почему-то ссылается не на данные регионального управления Роспотребназора или департамента здравоохранения, а на данные федерального оперативного штаба.

Итак, по состоянию на 9 апреля в Орловской области всего выявлено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Три человека выздоровели.

Ранее подтвержденные случаи заболевания были выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из иностранных государств и из Москвы. О том, кто заболел на этот раз, не сообщается.

 

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Опубликовано 09 Апр 2020 в 15:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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