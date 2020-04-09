В Орловской области выявлено еще 5 случаев заболевания коронавирусом

В Орловской области выявлено еще 5 случаев заболевания коронавирусом, сообщает официальный Портал Орловской области и почему-то ссылается не на данные регионального управления Роспотребназора или департамента здравоохранения, а на данные федерального оперативного штаба.

Итак, по состоянию на 9 апреля в Орловской области всего выявлено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Три человека выздоровели.

Ранее подтвержденные случаи заболевания были выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из иностранных государств и из Москвы. О том, кто заболел на этот раз, не сообщается.