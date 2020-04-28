В Орловской области выявлено еще 53 заболевших COVID-19

По состоянию на 28 апреля всего в Орловской области лабораторно подтверждено 460 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальным данным, 38 человек выздоровело. Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались. (Один умер сегодня ночью и еще не попал в сводки — об этом стало известно нашим коллегам из «Орловских новостей»).

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 53 человека, из них 46 — контактировали с заболевшим, 7 человек прибыли из других регионов.

В городе Орле — 15 заболевших, столько же – в Мценске и Мценском районе, по 6 заболевших в Орловском, Урицком и Новодеревеньковском районах, 2 человека – в Троснянском районе, по одному – в Шаблыкинском, Колпнянском и Покровском районах области.

Все заболевшие находятся под наблюдением специалистов роспотребнадзора и регионального департамента здравоохранения.

Из 460 человек с диагнозом COVID — 19 в городе Орле — 132 человек, 95 — в городе Мценске и Мценском районе, 40 – в Болховском районе, 38 – в Орловском районе, 27 – в Урицком районе, 16 – в Залегощенском районе, 15 – в Покровском районе, по 14 – в Новосильском и Свердловском районах, 10 – в Новодеревеньковском и Хотынецком районах, 8 – в Верховском и Знаменской районах, 6 – в Малоархангельском районе, 5 – в городе Ливны и Троснянском районе, по 4 заболевших – в Шаблыкинском и Ливенском районах, 3 – в Глазуновском районе, по 2 – в Кромском и Должанском районах, по одному заболевшему – в Корсаковском и Колпнянском районах.