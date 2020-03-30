30 марта 2020



В Орловской области выявлено шесть нарушений режима самоизоляции гражданами

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в настоящее время выявлено и задокументировано шесть нарушений режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа. Факты имели место в городе Орле, Болхове, Малоархангельске и поселке Залегощь.

Полицией составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.19.4 КоАП РФ в отношении граждан, которые в нарушение режима самоизоляции посещали общественные места. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

 

 

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Опубликовано 30 Мар 2020 в 12:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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