В Орловской области выявлены 116 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 22 октября в регионе зарегистрированы 10889 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2472 человека, выздоровели 8270 человек. 147 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 5564 жителей Орла, 1247 зараженных – в Орловском районе, 715 – в городе Мценске и Мценском районе, 563 – в Ливнах, 329 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 236 − в Ливенском районе, 210 – в Дмитровском районе, 153 – в Новодеревеньковском районе, 143 – в Хотынецком районе, 141 – в Свердловском районе, 134 – в Кромском районе, 127 – в Покровском районе, 126 – в Колпнянском районе, 124 – в Малоархангельском районе, 123 – в Залегощенском районе, 96 − в Верховском районе, 89 – в Новосильском районе, 84 – в Должанском районе, 79 – в Глазуновском районе, по 75 − в Шаблыкинском и Знаменском районах, 55 – в Троснянском районе, 42 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.