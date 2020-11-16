В Орловской области выявлены 130 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 16 ноября в регионе зарегистрированы 14080 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 3042 человека, выздоровели 10867 человек. 171 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7260 жителей Орла, 1564 зараженных – в Орловском районе, 809 – в городе Мценске и Мценском районе, 741 – в Ливнах, 374 – в Урицком районе, 355 − в Ливенском районе, 321 – в Болховском районе, 301 – в Дмитровском районе, 220 – в Хотынецком районе, 214 – в Новодеревеньковском районе, 207 – в Свердловском районе, 194 – в Малоархангельском районе, 175 – в Покровском районе, 160 – в Залегощенском районе, 156 – в Колпнянском районе, 147 – в Кромском районе, 129 − в Верховском районе, 108 – в Должанском районе, 107 – в Шаблыкинском районе, 100 – в Глазуновском районе, 96 – в Новосильском районе, 88 – в Знаменском районе, 81 – в Троснянском районе, 78 – Сосковском районах, 66 − в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе.