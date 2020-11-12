12 ноября 2020



В Орловской области выявлены 133 новых случая заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 12 ноября в регионе зарегистрированы 13548 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2865 человек, выздоровели 10514 человек. 169 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6954 жителя Орла, 1533 зараженных – в Орловском районе, 767 – в городе Мценске и Мценском районе, 723 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 348 − в Ливенском районе, 319 – в Болховском районе, 293 – в Дмитровском районе, 210 – в Новодеревеньковском районе, 202 – в Хотынецком районе, 196 – в Свердловском районе, 186 – в Малоархангельском районе, 169 – в Покровском районе,  153 – в Залегощенском районе, 149 – в Колпнянском районе, 145 – в Кромском районе, 127 − в Верховском районе, 99 – в  Должанском районе,  98 – в Шаблыкинском районе, 96 – в Глазуновском  районе, 92 – в Новосильском районе, 87 – в Знаменском районе, 80 – в Троснянском районе, 74 – Сосковском районах, 58 − в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Ноя 2020 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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