В Орловской области выявлены 47 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 31 августа в регионе зарегистрированы 7029 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1342 человека, выздоровел 5581 человек. 106 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3432 жителей Орла, 810 зараженных – в Орловском районе, 612 – в городе Мценске и Мценском районе, 277 – в Ливнах, 265 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 129 – в Дмитровском районе, 116 − в Ливенском районе, 103 – в Хотынецком районе, 85 − в Свердловском районе, 82 – в Кромском районе, 81 – в Новосильском районе, 80 − в Верховском районе, 78 − в Покровском районе, по 68 – в Глазуновском и Малоархангельском районах, 66 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 60 − в Должанском районе, 57 − в Залегощенском районе, 43 – в Троснянском районе, 40 – в Колпнянском районе, 33 – в Сосковском районе, 22 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.