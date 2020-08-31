31 августа 2020



В Орловской области выявлены 47 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 31 августа в регионе зарегистрированы 7029 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1342 человека, выздоровел 5581 человек. 106 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3432 жителей Орла, 810 зараженных – в Орловском районе, 612 – в городе Мценске и Мценском районе, 277 – в Ливнах, 265 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 129 – в Дмитровском районе, 116 − в Ливенском районе, 103 – в Хотынецком районе, 85 − в Свердловском районе, 82 – в Кромском районе, 81 – в Новосильском районе, 80 − в Верховском районе, 78 − в Покровском районе, по 68 – в Глазуновском и Малоархангельском районах, 66 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 60 − в Должанском районе, 57 − в Залегощенском районе, 43 – в Троснянском районе, 40 – в Колпнянском районе, 33 – в Сосковском районе, 22 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

Орловские полицейские разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом
Орловцам расскажут о «мусорной реформе» через соцсети
СК напоминает о горячей линии для орловских медиков
Опубликовано 31 Авг 2020 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"