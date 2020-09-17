17 сентября 2020



В Орловской области выявлены 48 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 17 сентября в регионе зарегистрированы 7874 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1480 человек, выздоровели 6274 человека. 120 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3886 жителей Орла, 894 зараженных – в Орловском районе, 640 – в городе Мценске и Мценском районе, 362 – в Ливнах, 287 – в Урицком районе, 219 – в Болховском районе, 151 − в Ливенском районе, 139 – в Дмитровском районе, 137 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 97 – в Кромском районе, по 90 − в Свердловском и Покровском районах, 87 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 75 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, по 69 – в  Должанском и Залегощенском районах, 68 – в Шаблыкинском районе,  62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 46 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 25 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 17 Сен 2020 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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