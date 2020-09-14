В Орловской области выявлены 48 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 14 сентября в регионе зарегистрированы 7723 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1492 человека, выздоровели 6116 человек. 115 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3804 жителей Орла, 880 зараженных – в Орловском районе, 631 – в городе Мценске и Мценском районе, 345 – в Ливнах, 284 – в Урицком районе, 217 – в Болховском районе, 141 − в Ливенском районе, 138 – в Дмитровском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 95 – в Кромском районе, 90 − в Свердловском районе, 88 – в Покровском районе, 86 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 67 – в Должанском районе, 66 – в Залегощенском районе, 62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 45 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 25 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.