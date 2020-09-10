В Орловской области выявлены 49 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10 сентября в регионе зарегистрированы 7525 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1424 человека, выздоровели 5988 человек. 113 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3691 жителя Орла, 857 зараженных – в Орловском районе, 623 – в городе Мценске и Мценском районе, 335 – в Ливнах, 279 – в Урицком районе, 208 – в Болховском районе, 137 – в Дмитровском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 135 − в Ливенском районе, 109 – в Хотынецком районе, 94 – в Кромском районе, 88 − в Свердловском районе, 86 – в Покровском районе, 84 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, 63 – в Залегощенском районе, 61 – в Знаменском районе, 56 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 36 – в Сосковском районе, 23 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.