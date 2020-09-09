9 сентября 2020



В Орловской области выявлены 49 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 9 сентября в регионе зарегистрированы 7476 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1428 человек, выздоровели 5935 человек. 113 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3662 жителей Орла, 851 зараженный – в Орловском районе, 621 – в городе Мценске и Мценском районе, 328 – в Ливнах, 279 – в Урицком районе, 208 – в Болховском районе, по 136 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 133 − в Ливенском районе, 109 – в Хотынецком районе, 94 – в Кромском районе, 88 − в Свердловском районе, 86 – в Покровском районе, 84 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, 63 – в Залегощенском районе, 61 – в Знаменском районе, 54 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 36 – в Сосковском районе, 23 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Сен 2020 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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