В Орловской области выявлены 49 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 9 сентября в регионе зарегистрированы 7476 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1428 человек, выздоровели 5935 человек. 113 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3662 жителей Орла, 851 зараженный – в Орловском районе, 621 – в городе Мценске и Мценском районе, 328 – в Ливнах, 279 – в Урицком районе, 208 – в Болховском районе, по 136 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 133 − в Ливенском районе, 109 – в Хотынецком районе, 94 – в Кромском районе, 88 − в Свердловском районе, 86 – в Покровском районе, 84 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, 63 – в Залегощенском районе, 61 – в Знаменском районе, 54 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 36 – в Сосковском районе, 23 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.