24 сентября 2020



В Орловской области выявлены 52 новых случая заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 24 сентября в регионе зарегистрированы 8233 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1467 человек, выздоровели 6640 человек. 126 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4074 жителей Орла, 937 зараженных – в Орловском районе, 644 – в городе Мценске и Мценском районе, 389 – в Ливнах, 298 – в Урицком районе, 237 – в Болховском районе, 160 − в Ливенском районе, 143 – в Дмитровском районе, 138 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 102 – в Кромском районе, 99 – в Покровском районе, 97 – в Свердловском районе,  88 − в Верховском районе, 82 – в Новосильском районе, по 79 – в Малоархангельском и  Залегощенском районах,  72 – в Глазуновском районе, 71 – в  Должанском районе, 69 – в Шаблыкинском районе,  66 – в Знаменском районе, 64 – в Колпнянском районе, 47 – в Троснянском районе, 39 – в Сосковском районе, 29 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Сен 2020 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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