В Орловской области выявлены 52 новых случая заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 24 сентября в регионе зарегистрированы 8233 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1467 человек, выздоровели 6640 человек. 126 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4074 жителей Орла, 937 зараженных – в Орловском районе, 644 – в городе Мценске и Мценском районе, 389 – в Ливнах, 298 – в Урицком районе, 237 – в Болховском районе, 160 − в Ливенском районе, 143 – в Дмитровском районе, 138 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 102 – в Кромском районе, 99 – в Покровском районе, 97 – в Свердловском районе, 88 − в Верховском районе, 82 – в Новосильском районе, по 79 – в Малоархангельском и Залегощенском районах, 72 – в Глазуновском районе, 71 – в Должанском районе, 69 – в Шаблыкинском районе, 66 – в Знаменском районе, 64 – в Колпнянском районе, 47 – в Троснянском районе, 39 – в Сосковском районе, 29 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.