23 сентября 2020



В Орловской области выявлены 53 новых случая заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 23 сентября в регионе зарегистрирован 8181 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1529 человек, выздоровели 6527 человек. 125 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4040 жителей Орла, 928 зараженных – в Орловском районе, 644 – в городе Мценске и Мценском районе, 388 – в Ливнах, 298 – в Урицком районе, 237 – в Болховском районе, 160 − в Ливенском районе, 141 – в Дмитровском районе, 138 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 102 – в Кромском районе, по 96 – в Покровском и Свердловском районах,  88 − в Верховском районе, 82 – в Новосильском районе, 79 – в Малоархангельском районе, 78 – в  Залегощенском районе, 72 – в Глазуновском районе, 71 – в  Должанском районе, 69 – в Шаблыкинском районе,  66 – в Знаменском районе, 64 – в Колпнянском районе, 47 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 29 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Сен 2020 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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