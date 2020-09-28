В Орловской области выявлены 55 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 28 сентября в регионе зарегистрирован 8458 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1540 человек, выздоровели 6791 человек. 127 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4191 жителя Орла, 961 зараженный – в Орловском районе, 650 – в городе Мценске и Мценском районе, 403 – в Ливнах, 307 – в Урицком районе, 243 – в Болховском районе, 173 − в Ливенском районе, 144 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 105 – в Кромском районе, 102 – в Свердловском районе, 101 – в Покровском районе, 90 − в Верховском районе, 84 – в Малоархангельском районе, 83 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 74 – в Должанском районе, 73 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 48 – в Троснянском районе, 39 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском район, информирует официальный Портал Орловской области.