28 сентября 2020



В Орловской области выявлены 55 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 28 сентября в регионе зарегистрирован 8458 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1540 человек, выздоровели 6791 человек. 127 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4191 жителя Орла, 961 зараженный – в Орловском районе, 650 – в городе Мценске и Мценском районе, 403 – в Ливнах, 307 – в Урицком районе, 243 – в Болховском районе, 173 − в Ливенском районе, 144 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 105 – в Кромском районе, 102 – в Свердловском районе, 101 – в Покровском районе,  90 − в Верховском районе, 84 – в Малоархангельском районе,  83 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе,  74 – в  Должанском районе, 73 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе,  67 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 48 – в Троснянском районе, 39 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском район, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Сен 2020 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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