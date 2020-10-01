В Орловской области выявлены 62 новых случая COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 1 октября в регионе зарегистрированы 8642 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1454 человека, выздоровели 7059 человек. 129 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4302 жителей Орла, 979 зараженных – в Орловском районе, 654 – в городе Мценске и Мценском районе, 424 – в Ливнах, 308 – в Урицком районе, 246 – в Болховском районе, 185 − в Ливенском районе, 145 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 111 – в Хотынецком районе, 109 – в Кромском районе, 104 – в Свердловском районе, 101 – в Покровском районе, 91 − в Верховском районе, 86 – в Малоархангельском районе, 84 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 74 – в Должанском районе, 73 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 48 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 22 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.