В Орловской области «взбесились» еще 4 лисы

За последнюю неделю специалисты отдела вирусологии референтного центра Россельхознадзора методом флуоресцирующих антител выявили еще 4 случая бешенства. Все четверо заразившихся смертельным вирусом — лисы. На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено уже 34 случая заболевания бешенством. Стоит отметить, что за весь 2017 год от смертельного вируса пало всего 30 животных, и такой взрывной рост вызывает серьезную тревогу.

Для профилактики бешенства орловцев просят соблюдать следующие правила:

— ежегодно прививать домашних животных против бешенства;

— при изменении поведения домашних животных немедленно обратиться к ветеринарному врачу;

— избегать контактов с безнадзорными и дикими животными, не кормить их с рук не гладить;

— при нападении диких животных (лисиц, хорьков, енотовидных собак и других животных) на домашних, а также при обнаружении трупов диких животных необходимо срочно сообщить в ветеринарную службу (при этом ни в коем случае не трогать и не снимать шкуру с павших животных).

 

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Опубликовано 20 Апр 2018 в 11:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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