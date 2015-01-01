В Орловской области «взбесились» еще 4 лисы

За последнюю неделю специалисты отдела вирусологии референтного центра Россельхознадзора методом флуоресцирующих антител выявили еще 4 случая бешенства. Все четверо заразившихся смертельным вирусом — лисы. На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено уже 34 случая заболевания бешенством. Стоит отметить, что за весь 2017 год от смертельного вируса пало всего 30 животных, и такой взрывной рост вызывает серьезную тревогу.

Для профилактики бешенства орловцев просят соблюдать следующие правила:

— ежегодно прививать домашних животных против бешенства;

— при изменении поведения домашних животных немедленно обратиться к ветеринарному врачу;

— избегать контактов с безнадзорными и дикими животными, не кормить их с рук не гладить;

— при нападении диких животных (лисиц, хорьков, енотовидных собак и других животных) на домашних, а также при обнаружении трупов диких животных необходимо срочно сообщить в ветеринарную службу (при этом ни в коем случае не трогать и не снимать шкуру с павших животных).