В Орловской области взбесился бык

Специалистами профильного отдела «Референтного центра Россельхознадзора» выявлен случай бешенства у быка. Заболевание зарегистрировано на территории Покровского района Орловской области. Как уточнили в пресс-службе референтного центра, в регионе это уже третий случай заболевания КРС бешенством в этом году. Ранее больные животные были обнаружены в Колпнянском районе и в том же Покровском.

Заболевание удалось обнаружить методом МФА (флуоресцирующих антител). Напомним, лечение бешенства не разработано, поэтому единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным — введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев, существует только один способ — вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки — по желанию владельца.

Кстати, специалисты не рекомендуют во время прогулки на природу подходить к диким животным, какими бы милыми они не выглядели. Так, в прошлом году бешенство отмечено было у таких «милашек» как ежики и енотовидные собаки. При этом отрадно, что летальных случаев среди орловцев не было уже с 2009 года. А одним из последних погиб мужчина, которого поцарапал совершенно безобидный на вид котенок.