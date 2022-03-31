В Орловской области за два месяца 2022 года увеличилось производство пищевых продуктов
Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на Орелстат, объем отгруженных товаров собственного производства в Орловской области за январь-февраль 2022 года по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» составил 11 млрд 345,3 млн рублей. Темп роста — 116,1 % к аналогичному периоду 2021 года.
Индекс производства пищевых продуктов составил 100,5 % к 2021 году, индекс производства напитков – 108,8 %.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-февраль 2022 года произведено:
мясо КРС, свинина, баранина и мясо прочих животных – 10,6 тыс. тонн (104,9 % к 2021 году);
мясо и субпродукты птицы – 4,6 тыс. тонн (100 % к 2021 году);
продукты из мяса и мяса птицы – 643,5 тонн (рост в 37,5 раза к уровню 2021 года);
молоко жидкое обработанное – 2,3 тыс. тонн (105 % к 2021 году);
масло сливочное – 601 тонна (139 % к 2021 году);
сыры – 1,9 тыс. тонн (131,8 % к 20201 году);
мука –16,8 тыс. тонн (144,5 % к 2021 году);
крупа – 10,5 тыс. тонн (103,1 % к 2021 году);
крахмал – 2,9 тыс. тонн (107 % к 2021 году);
кондитерские изделия – 850 тонн (125,1 % к 2021 году);
комбикорм – 133,8 тыс. тонн (113,3 %);
масло растительное – 26,9 тыс. тонн (109,4 % к 2021 году).