31 марта 2022



В Орловской области за два месяца 2022 года увеличилось производство пищевых продуктов

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на Орелстат, объем отгруженных товаров собственного производства в Орловской области за январь-февраль 2022 года по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» составил 11 млрд 345,3 млн рублей. Темп роста — 116,1 % к аналогичному периоду 2021 года.

Индекс производства пищевых продуктов составил 100,5 % к 2021 году, индекс производства напитков – 108,8 %.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-февраль 2022 года произведено:

мясо КРС, свинина, баранина и мясо прочих животных – 10,6 тыс. тонн (104,9 % к 2021 году);

мясо и субпродукты птицы – 4,6 тыс. тонн (100 % к 2021 году);

продукты из мяса и мяса птицы – 643,5 тонн (рост в 37,5 раза к уровню 2021 года);

молоко жидкое обработанное – 2,3 тыс. тонн (105 % к 2021 году);

масло сливочное – 601 тонна (139 % к 2021 году);

сыры – 1,9 тыс. тонн (131,8 % к 20201 году);

мука –16,8 тыс. тонн (144,5 % к 2021 году);

крупа – 10,5 тыс. тонн (103,1 % к 2021 году);

крахмал – 2,9 тыс. тонн (107 % к 2021 году);

кондитерские изделия – 850 тонн (125,1 % к 2021 году);

комбикорм – 133,8 тыс. тонн (113,3 %);

масло растительное – 26,9 тыс. тонн (109,4 % к 2021 году).

 

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Опубликовано 31 Мар 2022 в 13:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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