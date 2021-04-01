В Орловской области за мошенничество осужден полицейский

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Болховскому району.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что осужденный в июне 2019 года путем обмана, используя свое служебное положение, получил от жительницы Знаменского района — лица, совершившего административное правонарушение, и ее матери денежные средства в сумме 40 тысяч рублей за непривлечение правонарушительницы к уголовной ответственности, в действиях которой не имелось уголовно наказуемого деяния.

Полученными денежными средствами полицейский распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации сроком на 2 года. Он также лишен судом специального звания «подполковник полиции», информирует СУ СК по Орловской области.