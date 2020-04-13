13 апреля 2020



В Орловской области за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом

По информации Роспотребнадзора, на 13.04.2020г. в Орловской области выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Орловской области достигло 34 человек.

По информации администрации области, три человека  выздоровели, 41 человек находится на медицинском карантине, 798 — под наблюдением, 1191 сняты с наблюдения.

Всего за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 62 регионах.

 

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Опубликовано 13 Апр 2020 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 114

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