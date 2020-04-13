В Орловской области за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом

По информации Роспотребнадзора, на 13.04.2020г. в Орловской области выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Орловской области достигло 34 человек.

По информации администрации области, три человека выздоровели, 41 человек находится на медицинском карантине, 798 — под наблюдением, 1191 сняты с наблюдения.

Всего за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 62 регионах.