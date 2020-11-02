В Орловской области за сутки выявлены 130 новых случаев заболевания COVID-19

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на федеральный оперативный штаб, на 2 ноября в регионе зарегистрированы 12232 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 3018 человек, выздоровели 9056 человек. 158 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6311 жителей Орла, 1387 зараженных – в Орловском районе, 739 – в городе Мценске и Мценском районе, 631 – в Ливнах, 352 – в Урицком районе, 307 – в Болховском районе, 311 − в Ливенском районе, 251 – в Дмитровском районе, 178 – в Новодеревеньковском районе, 167 – в Хотынецком районе, 163 – в Свердловском районе, 152 – в Малоархангельском районе, 144 – в Покровском районе, 140 – в Кромском районе, 133 – в Залегощенском районе, 132 – в Колпнянском районе, 107 − в Верховском районе, 93 – в Должанском районе, 91 – в Новосильском районе, 90 – в Глазуновском районе, 85 – в Шаблыкинском районе, 79 − в Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 59 – в Сосковском районе, 37 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.