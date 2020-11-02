2 ноября 2020



В Орловской области за сутки выявлены 130 новых случаев заболевания COVID-19

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на федеральный оперативный штаб,  на 2 ноября в регионе зарегистрированы 12232 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 3018 человек, выздоровели 9056 человек. 158 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6311 жителей Орла, 1387 зараженных – в Орловском районе, 739 – в городе Мценске и Мценском районе, 631 – в Ливнах, 352 – в Урицком районе, 307 – в Болховском районе, 311 − в Ливенском районе, 251 – в Дмитровском районе, 178 – в Новодеревеньковском районе, 167 – в Хотынецком районе, 163 – в Свердловском районе, 152 – в Малоархангельском районе, 144 – в Покровском районе, 140 – в Кромском районе,  133 – в Залегощенском районе, 132 – в  Колпнянском районе, 107 − в Верховском районе, 93 – в  Должанском районе, 91 – в Новосильском районе, 90 – в  Глазуновском  районе, 85 – в Шаблыкинском  районе, 79 − в  Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 59 – в Сосковском районе, 37 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.

 

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Опубликовано 02 Ноя 2020 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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