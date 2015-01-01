В Орловской области за выходные в ДТП погибли три человека

За прошедшие выходные территории Орловской области всего было зарегистрировано 55 ДТП, из них пять ДТП, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения, три человека погибли, сообщает УГИБДД по Орловской области.

21 января в 10 часов 35 минут водитель 1978 г.р., управляя автомобилем ЛАДА 111730, следовал по автодороге Орел-Ефремов, в районе 59 км он не справился с управлением и допустил столкновение с а/м Фольксваген ПОЛО.

В результате ДТП пассажир а/м ЛАДА (женщина 1978 г.р.) погибла на месте происшествия. Пассажиры а/м Фольксваген ПОЛО (женщины 1964 г.р. и 1956 г.р.) были доставлены в БУЗ Орловской области «ООКБ».

21 января в 14 часов 35 минут а/м Лада- Приора под управлением водителя 1992г.р., двигался по а/д Калуга-Перемышль-Белев-Орел в сторону Орла. На 198 км водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с а/м Опель-Астра под управлением водителя 1970г.р. В результате ДТП водители автомобилей и пассажирка а/м Опель (женщина 1992 г.р.) получили телесные повреждения, были доставлены в ООКБ, после установления диагноза пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение.

22 января в 18 часов 50 минут водитель 1975г.р., управляя а/м ВАЗ-21099, двигался по направлению к г.Орлу со стороны Мценска и в районе 3 км 500м допустил столкновение с а/м Дэу-Гентра под управлением водителя 1975 г.р, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП, а пассажир а/м Дэу (мужчина 1988г.р.) получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение хирургии ООКБ.