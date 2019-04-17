17 апреля 2019



В Орловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась

На территории области наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, информирует Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

С 8 по 14 апреля в области зарегистрировано 3116 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, дети в возрасте до 14 лет составили 63,5% от общего числа заболевших.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп в целом по области и г.Орлу не превышает недельные эпидемические пороги.

Уровень госпитализации с ОРВИ и гриппом низкий, составляет 1,7% от числа обратившихся за медицинской помощью.

 

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Опубликовано 17 Апр 2019 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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