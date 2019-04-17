В Орловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась

На территории области наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, информирует Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

С 8 по 14 апреля в области зарегистрировано 3116 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, дети в возрасте до 14 лет составили 63,5% от общего числа заболевших.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп в целом по области и г.Орлу не превышает недельные эпидемические пороги.

Уровень госпитализации с ОРВИ и гриппом низкий, составляет 1,7% от числа обратившихся за медицинской помощью.