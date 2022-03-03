3 марта 2022



В Орловской области задержали группу автоподставщиков

Орловские полицейские пресекли деятельность участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.

По версии следствия, участники группы — жители области в возрасте от 26 до 49 лет — с апреля 2020 года по август 2021 года по заранее разработанному плану инсценировали как минимум семь дорожно-транспортных происшествий на территории города Орла и Орловской области.

Для участия в спланированных ДТП использовались преимущественно недорогие импортные автомобили, на которые заранее на подконтрольных автосервисах устанавливали деформированные детали кузова, повреждённые элементы салона, подвески и рулевого управления.

В целях конспирации подготовленные транспортные средства доставлялись в определенные места на территории города Орла и области.

После организованных умышленных столкновений фигуранты оформляли пакет документов и передавали его в страховые компании, на основании которых получали денежные выплаты. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 1 млн 55 тысяч рублей.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли восемь транспортных средств, которые участвовали в постановочных авариях, запасные части, государственные регистрационные знаки, а также денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение.

Следственной частью Следственного управления областного УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). В качестве максимального наказания за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время шести фигурантам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Мар 2022 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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