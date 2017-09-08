В Орловской области задержали оптового сбытчика синтетических наркотиков

В тайнике, оборудованном злоумышленником, полицейские изъяли более 800 граммов синтетических наркотиков. Как уточнили в пресс-службе УМВД, молодой человек был оптовым курьером и организовал оборот наркотиков на территории нескольких регионов.

Сотрудники управления наркоконтроля обнаружили в заброшенном здании, расположенном на территории одного из районов Орловской области, тайник, оборудованный злоумышленником. Полицейские изъяли оттуда сверток с веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком весом 808,9 грамма. В последующем, злоумышленник должен был распространить этот наркотик среди розничных сбытчиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере».

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 12:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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